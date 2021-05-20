سعر خامات (اوبك) يتراجع بأكثر من دولارين في تعاملات امس

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) اليوم الخميس أن سعر سلة خاماتها تراجع باكثر من دولارين للبرميل ليستقر عند 95ر65 دولارا للبرميل في تعاملات امس الاربعاء.

وفي غضون ذلك ارتفعت أسعار خامات النفط العالمية اليوم الخميس على نحو طفيف بعد يومين من الخسائر ما يعكس تباين التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة (كورونا) مع توقع استمرار ارتفاع الطلب الأمريكي.

ويتوقع المحللون الاقتصاديون استعادة الطلب على النفط عافيته في ضوء اعلان دول كثيرة في العالم وبخاصة في اوروبا والولايات المتحدة عن انهاء قيود (كورونا) استعدادا لفتح السفر وانعاش القطاع السياحي الذي انهكته الجائحة.

وتوقعت اوبك في تقريرها الدوري الاخير أن يصل الطلب على خاماتها هذا العام الى 3ر27 مليون برميل يوميا بارتفاع 9ر4 ملايين برميل يوميا مقارنة بعام 2020.