شكرا لقرائتكم خبر عن 4.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 4.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1158 مبايعة بقيمة 2.9 مليار درهم، منها 120 مبايعة للأراضي بقيمة 874.43 مليون درهم و1038 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.03 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 279 مليون درهم في منطقة ورسان الثانية تلتها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وقد تصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 139 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 118 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 129 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 81 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

أعلى المبايعات

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 137 مبايعة بقيمة 379 مليون درهم تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 132 مبايعة بقيمة 68 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 98 مبايعة بقيمة 174 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.15 مليار درهم منها 69 رهن أراض بقيمة 312.04 مليون درهم و306 رهونات فلل وشقق بقيمة 842.66 مليون درهم، وكان أهمها في منطقة ند حصة بقيمة 142 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل على الصناعية الأولى بقيمة 132 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 29 هبة بقيمة 83.49 مليون درهم كان أهمها في منطقة نخلة جميرا بقيمة 18 مليون درهم وأخرى في منطقة جميرا الأولى بقيمة 17 مليون درهم.



تصرفات الخميس

على الصعيد اليومي بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة الخميس تسجيل 261 مبايعة بقيمة 902.37 مليون درهم، منها 26 مبايعة للأراضي بقيمة 412.55 مليون درهم و235 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 489.81 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 279 مليون درهم في منطقة ورسان الثانية تليها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة.

وقد تصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 25 مليون درهم تلتها منطقة الحبيه الرابعة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم وثالثة في الحبيه السادسة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 3 ملايين درهم.

نخلة جميرا

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 81 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيراً مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 73 مليون درهم تلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 248.51 مليون درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 69.99 مليون درهم و107 رهونات فلل وشقق بقيمة 178.52 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الحبيه الأولى بقيمة 48 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الصناعية الثانية بقيمة 35 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 8 هبات بقيمة 11.07 مليون درهم كان أهمها في منطقة معيصم الأول بقيمة 3 ملايين درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 3 ملايين درهم.