شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات «المركزي» تظهر نمو الودائع وتراجع الائتمان خلال مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

انخفض إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 1.3% من 1.778 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير 2021 إلى 1.754 تريليون درهم في نهاية شهر مارس 2021 وذلك نتيجة الانخفاض بنسبة 0.9% في الائتمان المحلي وانخفاض في الائتمان الأجنبي بنسبة 4.7%.

وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي يعزى الانخفاض في الائتمان المحلي إلى تراجع بنسبة 1.8% و1.2% و0.7% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي، القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) والقطاع الخاص على التوالي وذلك على الرغم من ارتفاع بنسبة 0.6% في الائتمان الممنوح المؤسسات المالية غير المصرفية.

وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.2% من 1.879 تريليون درهم في نهاية فبراير 2021 إلى 1.881 تريليون درهم في نهاية شهر مارس 2021 نتيجة ارتفاع بنسبة 0.04% و1.1% في ودائع المقيمين وودائع غير المقيمين على التوالي. ارتفعت ودائع المقيمين نتيجة ارتفاع ودائع القطاع الحكومي بنسبة 3.9% وذلك على الرغم من انخفاض بنسبة 3.6% و0.8% في ودائع القطاع العام والمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي.

وارتفع عرض النقد (ن1) بنسبة 2.8% من 624.9 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2021 إلى 642.3 مليار درهم في نهايــة شهر مارس 2021.

فيما انخفض عرض النقـد (ن2) بنسبة 0.6% من 1496.0 مليار درهـم في نهاية شهر فبراير 2021 إلى 1487.5 مليار درهم في نهايــة شهر مارس 2021.

وظل عرض النقد (ن3) عند نفس مستوى الشهر الماضي بقيمة 1766.4. يعزى الارتفاع في عرض النقد (ن1) لارتفاع بمقدار 17.9 مليار درهم في الودائع النقدية على الرغم من انخفاض النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 0.5 مليار درهم، فيما يعود الانخفاض في عرض النقد (ن2) إلى انخفاض بمقدار 25.9 مليار درهم في الودائع شبة النقدية على الرغم من ارتفاع عرض النقد (ن1)، ظل عرض النقد (ن3) عند مستوى الشهر السابق مع العلم انه كان هناك ارتفاع في الودائع الحكومة بمقدار 8.5 مليار.

وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 2.5% وذلك من 426.3 مليار درهم في نهاية فبراير 2021 إلى 437.1 مليار درهم في نهاية مارس 2021. وذلك نتيجة في ارتفاع الاحتياطيات الإلزامية للبنوك وشهادات الإيداع والاذونات النقدية بنسبة 9.8% و8.4% على التوالي، مقابل انخفاض النقد المصدر والحسابات الجارية والايداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 0.4% و10.1% على التوالي.

وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي انخفض اجمالي الأصول المصرفية شاملا بنسبة 0.1 % من 3179.4 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2021 إلى 3175.9 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2021.