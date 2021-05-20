«بلدية عجمان» و«هيئة النقل» تختتمان مشاركة ناجحة في سوق السفر



عجمان: ”الخليج 365”

سلطت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان الضوء على مشروع الحي التراثي الذي يعد واجهة سياحية تدمج التاريخ والحضارة والحاضر المشرق في مكان واحد. جاء ذلك خلال مشاركتها بالتعاون مع دائرة التنمية السياحية، في معرض سوق السفر العربي 2021 الذي يعد أكبر حدث حضوري للسفر والسياحة في العالم منذ بداية ظهور جائحة «كوفيد 19».

وقال المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية في الدائرة «إن إمارة عجمان أصبحت اليوم مدينة سياحية تجذب اليها السياح والزوار والمستثمرين من كل حدب وصوب، حيث تتوفر فيها كافة مقومات الرفاهية وتقدم شتى الخدمات المثالية، كما وتضم بين أكنافها معالم تاريخية وواجهات سياحية تشكل بوصلة للباحثين عن الأماكن العريقة».

وتابع د.م بن عمير أن دائرة البلدية أولت تطوير المنطقة التاريخية في إمارة عجمان وإنجاز مشروع الحي التراثي الذي حظي بدعم كبير من القيادة الحكيمة، اهتماماً كبيراً ولافتاً خلال الفترة الماضية، حيث عكفت الكفاءات المؤهلة على الارتقاء بالمكان وتطويره مع المحافظة على الأصل القائم والأشجار الأصيلة.

من جانبها أوضحت باسمة الحاج الممثلة عن الدائرة في المعرض، عضو فريق مشروع الحي التراثي أن الدائرة حرصت على إبراز الصورة الجمالية لإمارة عجمان في المعرض السياحي الأضخم للتعريف بالإمارة وأماكنها السياحية ومشاريعها المتنوعة، ومن أهمها مشروع الحي التراثي الذي يضم الأنشطة الترفيهية والخدماتية كافة ويمنح المستثمرين الفرص المتعددة لإقامة المشاريع الناجحة والمستمرة، مبينةً أن الدائرة موجودة في المعرض لتوثيق أواصر التعاون والتنسيق المتبادل مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية كافة.

إلى ذلك، زار عمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل – عجمان منصة الهيئة في معرض سوق السفر، حيث اطلع على أبرز الجهود والمبادرات المشاريع الجديدة التي تقدمها الهيئة لعملائها استجابة لمتطلبات الجمهور.

وتماشياً مع شعار المعرض لهذا العام (فجر جديد للسفر والسياحة)؛ استعرضت الهيئة العديد من خدمات النقل التي ساهمت بتطوير قطاع النقل في إماره عجمان تحقيق رؤية الإمارة 2021. وقدمت الهيئة جوله تعريفية لجمهور المعرض من خلال استعراض مختلف خدماتها في كافه المجالات النقل والسياحة مثل كشته عجمان والعبرة وبالإضافة إلى تطبيق (Route Ajman).

وعرضت الهيئة في منصتها النقل السياحي (كشته) وسلطت الضوء على المقومات الثقافية والسياحية التي تمتلكها الإمارة من خلال نقل السياح لأهم المعالم التراثية والثقافية والسياحية في الإمارة مثل متحف عجمان واسطبل الخيول وغيرها من الأماكن بالإضافة لوجود مرشد سياحي متخصص للتعريف بالمناطق التراثية.

واستعرضت هيئة النقل البحري؛ (عبرة عجمان) التي تتميز بالطابع التراثي وتعكس جماليات التراث العريق للأمارات التي تسهم بجذب الجمهور بمختلف فئاته. واستمع لوتاه إلى شرح لخدمة «Route Ajman» والتي تعد تجربة جديدة في مجال التنقل بسيارات الأجرة و ما تتميز به من تنوع وخصوصية.

وقال لوتاه: إن هذه الخدمة تلبي الطلبات المتنامية على مركبات الأجرة لتحقيق أعلى درجة من رضا المتعاملين. مشيراً إلى أن خدمة «Route Ajman» مخصصه لتلبية الحجوزات ولتغطي كافة مناطق إمارة عجمان متوفرة على مدار الساعة.

وأوضح أنه يمكن طلب المركبة عن طريق الحجز من خلال تطبيق «Route» على الهاتف المحمول، حيث يمكن للركاب حجز مركبات مختلفة حسب رغبتهم ويتوفر التطبيق على iOS و Android.

وأكد لوتاه أن معرض سوق السفر يعد فرصة لاكتساب الكثير من الخبرات والمعارف بمختلف المجالات والتي تسهم في تطوير قطاع النقل من خلال الاطلاع على المنصات العالمية المختلفة المشاركة في المعرض.