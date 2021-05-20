شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس ضاحية الخالدية يكرم المتطوعات في تنفيذ مبادراته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

بادر مجلس ضاحية الخالدية، أحد المجالس التابعة لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، بتكريم المتطوعات من عضوات اللجنة النسائية بعد أن بذلن جهوداً كبيرة وساهمن في تنفيذ فعاليات المجلس ومبادراته خلال الفترة الماضية.

جاء التكريم الذي أقيم مساء أمس في مقر المجلس في سياق النجاحات الاجتماعية التي حققتها المجلس بعد سلسلة من فعالياته التي نالت الإشادة نظراً لاهتمامها بشرائح المجتمع كافة وإيلائها أفراد الأسرة الاهتمام من خلال المبادرات التي نفذت طوال الفترة الماضية، فضلاً عن التوجه للتواصل مع الأسر المتعففة.

وقام خلفان سعيد المري رئيس المجلس بتكريم المتطوعات من اللجنة النسائية في مقر المجلس وأشاد بأدوارهن وما قدمنه من إخلاص كبير في المساهمة بتنفيذ مبادرات المجلس، وجرى منح المتطوعات شهادات تقدير ومكرمة نقدية احتفاء بعيد الفطر السعيد.

