شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان الصربي يستقبل رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل إيفيكا داشيك، رئيس الجمعية الوطنية الصربية "البرلمان"، أحمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، في مقر البرلمان في العاصمة بلغراد.

وبحث الجانبان - خلال اللقاء - سبل تعزيز العلاقات والشراكة بينهما، لدعم الجهود البرلمانية، لنشر قيم التسامح والسلام.

وأشاد داشيك، بجهود المجلس، والجمعية العمومية، ودوره الكبير في نشر التسامح والسلام في العالم ، مؤكداً دعمه وبرلمان بلاده للمجلس وأهدافه السامية. كما أكد رغبة بلاده في استضافة جلسة البرلمان الدولي للتسامح والسلام في مقر البرلمان الصربي، والمقرر عقدها قريباً.

فيما شكر الجروان رئيس البرلمان الصربي، مؤكداً ضرورة توحيد الجهود الدولية من أجل تعزيز التسامح والسلام في العالم. (وام)