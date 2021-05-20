شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية على اثنين من قادة "الحوثي" العسكريين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي - رويترز

ذكر المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج الخميس أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على اثنين من القادة العسكريين في ميليشيات "الحوثي" الإرهابية، بينما تواصل الميليشيات المدعومة من إيران هجومها للسيطرة على محافظة مأرب اليمنية الغنية بالغاز.

وقال ليندركينج في إفادة عبر الإنترنت، إن جميع الموانئ والمطارات في اليمن ينبغي فتحها لتخفيف الأزمة الإنسانية، مشيراً إلى أن الحوثيين يعرضون أكثر من مليون شخص للخطر في مأرب

ويسعى ليندركينج إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن، ويقول إن هذه الهدنة هي السبيل الوحيد لحصول اليمنيين على المساعدات الإنسانية التي يحتاجونها.

ويؤكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن يأنه لم يرَ حتى الآن موقفاً إيرانياً إيجابياً تجاه إنهاء الصراع في اليمن.