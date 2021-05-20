مدينة الشيخ شخبوط الطبية تطلق فعاليات «أسبوع التوعية بالإصابات»

أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إحدى أكبر منشآت دولة الإمارات، في تقديم خدمات الرعاية الصحية للحالات الحرجة والمعقدة، والمشروع المشترك بين شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» و«مايو كلينك»، إطلاق فعاليات «أسبوع التوعية بالإصابات» الأول، في إطار جهودها الرامية إلى رفع مستوى الوعي بين كوادرها وأفراد الجمهور بكيفية الوقاية من الإصابات، وتأهيل القائمين عليها بالتقنيات المُساعدة خلال انتظار وصول المستجيبين للطوارئ.

وافتتح عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، فعاليات الأسبوع، باجتماع لجنة أنظمة الإصابات لإمارة أبوظبي، مع موجز تنفيذي عن رعاية حالات الصدمة في أبوظبي، بحضور ممثلي الجهات الرئيسية المشاركة في الاستجابة للصدمة، مثل شرطة أبوظبي، والقوات المسلحة الإماراتية، وقيادة مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إلى جانب جهات أخرى.

وبعد الاجتماع، تجولت اللجنة لاستعراض فعالية الأسبوع، في المستشفى برفقة وفد بارز، واطلعت على أحدث الأدوات والموارد التشغيلية المُساعدة في الاستجابة لحالات الصدمة.

وقال عبد الله آل حامد ​​«على الرغم من الجائحة العالمية، وأهميتها وبدعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتها، يواصل القطاع الصحي في أبوظبي اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ استراتيجية الارتقاء بنظام الرعاية الصحية ليكون الأفضل عالمياً، ومن أهمها نظام الاستجابة الفعالة للإصابات، لذا يصعب تقديم خدمات رعاية الصدمة بدون مساعدة الآخرين، حيث إن مسؤولية الاستجابة السريعة للطوارئ وضمان حصول أفراد الجمهور على الرعاية التي يحتاجون إليها تقع على عاتقنا جميعاً.

وأضاف: «تخدم فعالية الأسبوع تحقيق هذا الهدف بجمعها بين صانعي القرار والسياسات والهيئات الرئيسية المشاركة في التعامل مع حالات الطوارئ في العاصمة تحت مظلة واحدة، للعمل على تقييم طريقة استجابتنا للطوارئ، وإمكانية تحسينها بما يضمن تمتع سكان أبوظبي بالحماية اللازمة بسرعة وعناية فائقة».

وخلال الجولة، اطلع عبدالله آل حامد، والوفد المرافق على توجيهات دورة «الإسعافات الأولية لوقف نزف الدم»، المعترف بها على دولياً لتثقيف أفراد المجتمع بكيفية السيطرة الفعالة على النزف بعد الإصابة. كما زار منصات التبرع بالدم، والتبرع بالأعضاء، والوقاية من إصابات الأطفال والحروق.

وعرضت شرطة أبوظبي أحدث التقنيات والموارد المستخدمة للحد من حوادث السيارات والاستجابة لها.

وقال الدكتور ناصر عماش، الرئيس التنفيذي للمدينة «نفخر باستضافة الأسبوع الذي يُمثل فعالية مهمة، لأن الإصابات أحد أكثر أسباب الوفاة شيوعا. وهذا الحدث فرصة للإضاءة على أهمية توفير التدريبات الخاصة والتثقيف بالوقاية من الإصابات».

