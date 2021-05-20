إماراتي يلتقط صورة لمجرة تبعدنا بـ 31 مليون سنة ضوئية

رأس الخيمة: حصة سيف

التقط خليفة المزروعي صورتين لسديم ومجرة، باستخدام آلات متخصصة لتصوير الفلك، من منطقة شوكة جنوب رأس الخيمة، لكونها إحدى المناطق التي تتميز بقلة التلوث الضوئي، والتي تسمح بتصوير الأجرام السماوية.

وأوضح خليفة المزروعي وهو شاب إماراتي مغامر ويحب الترحال والسفر وغواص محترف وهاو لعلم الفلك، أنه التقط على مدى اليومين الماضيين من منطقة شوكة الجبلية، صورة لسديم «تريفيد»، ويبعد عن المجموعة الشمسية بنحو 5200 سنة ضوئية، ويوجد ضمن مجرة درب التبانة، كما التُقطت صور لمجرة الدوامة والتي تبعد عن الأرض بنحو 31 مليون سنة ضوئية. وقال: تصوير الأجرام السماوية إحدى هواياتي، وتحتاج إلى أدوات تكنولوجية وإلمام بالبرمجة، وموقع دولتنا بشكل عام يساعد في تصوير المجرات.

وأضاف: اخترت شوكة لكونها إحدى المناطق التي يقل فيها نسبة التلوث الضوئي في الدولة، وهي أقرب منطقة نستطيع الوصول إليها، والتحديات التي تواجهنا في تصوير الفلك عديدة، منها ضوء القمر، والتلوث الضوئي، والسحب، ودرجة حرارة المكان.