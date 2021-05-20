شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الخميس بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الريال السعودى اليوم الخميس الموافق 20-5-2021، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، ليستقر فى البنك الأهلي المصري عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فى حين سجل تباينا فى بنك "مصر" ليسجل 4.16 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل انخفض سعر اليورو اليوم، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 18.99جنيه للشراء، و19.16جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ19.07جنيه للشراء، و19.23جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 19.08جنيه للشراء، و19.21جنيه للبيع، أما فى "البنك التجارى الدولى cib" سجل نحو 19.02 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

4.18 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.10 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.10 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.16 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.15 جنيه.

4.19 جنيه للبيع.

4.18 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.16 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.15 جنيه.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.