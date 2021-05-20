شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس الموافق 20-5-2021، فى البنوك العاملة فى مصر أمام الجنيه المصرى، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 49.12 جنيه للشراء، 52.25 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ49.11 جنيه للشراء، 52.25 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

وفى سياق متصل تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر اليوم، ليستقر سعر الدولار والريال السعودى، فى حين انخفض سعر اليورو والجنيه الاسترلينى،" ليسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى انخفاضا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى الصباحية، لـ22.01 جنيه للشراء، 22.20 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ22.13 جنيه للشراء، 22.30 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.90 جنيه للشراء.

52.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.12 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 49.11 جنيه.

52.25 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 52.25 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.12 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.12 جنيه للشراء.

52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.93 جنيه للشراء.

52.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.11 جنيه للشراء.

52.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.87 جنيه للشراء.

52.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.48 جنيه للشراء.

52.32 جنيه للبيع.