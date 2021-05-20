شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، بعد ارتفاعها خلال الجلستين الماضيتين، فيما ارتفع رأس المال السوقي بقيمة 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 671.894 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69%، ليغلق عند مستوى 10731 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 2194 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 13223 نقطة، فيما زاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 4181 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 2229 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 3181 نقطة.