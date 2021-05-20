الاقتصاد

أسعار النفط تسجل 66.96 دولار لبرنت و63.74 دولار للخام الأمريكي

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القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم 66.96 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.74 دولار للبرميل. 

 

وذكرت تقارير إعلامية عالمية بأن أسعار النفط اليوم تراجعت وذلك بعد ركود يومين في الأسعار وهو ما يعكس أثار انتشار الموجة الثانية لفيروس المستجد وخاصة بالهند.

 

وسجلت أسعار النفط الخام مكاسب أسبوعية هي الثالثة لها علي التوالي في ختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفعت عقود خام برنت بنسبة 0.6% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 0.7%.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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