شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الخميس 20 - 5 - 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 20 مايو 2021، إذ يسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في سوق الصاغة سعر 801 جنيه للجرام دون إضافة مصنعية أو رسوم أخرى، في حين يسجل سعر اونصة الذهب عالمياً متوسط سعر 1870 دولارا.

وكانت أسعار الذهب عالمياً تراجعت في التداولات الفورية من 1890 دولارا إلى مستويات ترواحت 1870 دولارا في المعاملات الفورية الآن، وهو ما انعكس على الذهب في مصر وهبطت الأسعار 5 جنيهات.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 686.5 جنيه.

عيار 21 سجل 801 جنيه.

عيار 24 سجل 915.5 جنيه.

الجنيه الذهب 6408 جنيهات.

أونصة الذهب 1870 دولار.

وكانت أسعار الذهب العالمية سجلت مساء أمس مستويات هي الأعلي خلال هذا العام واقتربت من حاجز 1900 دولار قبيل اجتماع مجلس الفيدرالي الأمريكي، لكن الأسعار هبطت عند مستويات 1870 دولار.

ويتحرك السعر في نطاق القناة السعرية بين 1860 إلي 1880 دولار للأونصة، في المعاملات الفورية خلال الأسبوع الجاري ومن المتوقع استمرار الحركة الشعرية للذهب في نفس الإطار حتي نهاية هذا الأسبوع.