شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الحمادي" تعتمد توزيع أرباح نقدية بـ 60 مليون ريال عن العام 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة الحمادي للتنمية والإستثمار، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على مُقترح بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020 بقيمة 60 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 120 مليون سهم، بحصة تبلغ 0.5 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 5% من القيمة الإسمية للسهم.

ووفقاً للبيان، ستكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إنعقاد الجمعية العامة، على أن يتم توزيع الأرباح في 31 مايو الجاري.

هذا وفوضت الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 130.8 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 93 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى إرتفاع إيرادات قطاع الخدمات الطبية و زيادة نسب الإشغال نتيجة تأثيرات جائحة كورونا وزيادة مرضى التنويم المحولين من مقام وزراة الصحة. كذلك تحسن أداء مستشفى الحمادي- فرع النزهه و زيادة كفاءة تشغيل الأصول. فضلاً عن إنخفاض تكاليف تشغيل قطاع المنتجات الصيدلانية نتيجة إنخفاض حجم عمليات القطاع.