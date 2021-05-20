شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "المستشفى السعودي الألماني" تتراجع 43% بالربع الأول 2021 لانخفاض الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "المستشفى السعودي الألماني"، المُعلنة اليوم الخميس، عن تراجع الأرباح بنسبة 42.9% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 12.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 21.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 17.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 24.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض الإيرادات بسبب تراجع حركة المرضى نتيجة انخفاض التعامل مع أحد العملاء الرئيسيين.

وانخفضت المبيعات إلى 418.4 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 436.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

كذلك ارتفعت تكلفة الإيرادات والمصاريف العمومية و الادارية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 101 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 97.6 مليون ريال في العام 2019.