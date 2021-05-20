شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "جازادكو" ترتفع 299% بالربع الأول 2021 لزيادة المبيعات الزراعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة جازان للطاقة والتنمية، المُعلنة اليوم الخميس، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 299% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 2.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 523.6 ألف ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 1.8 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 1.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع مبيعات القطاع الزراعي بنسبة 10.3%، مدعوماً بارتفاع في مبيعات الروبيان والفواكه. كما ارتفعت إيرادات القطاع العقاري بنسبة 4.5% بسبب ارتفاع نسبة الاشغال في حين ان مبيعات القطاع الصناعي (مصنع المياه) انخفضت بنسبة 19% وذلك نظراً لتأثر القطاع بجائحة كورونا.

وارتفعت المبيعات إلى 23.2 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 22.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

ويعود ارتفاع صافي الأرباح أيضاً إلى انخفاض تكلفة الايرادات والذي ساهم في ارتفاع اجمالي الربح بنسبة 9% وذلك نظراً لتحسن كفاءة الأداء وانخفاض التكاليف التشغيلية بالقطاع الزراعي. كما ساهم تحسن الأداء وارتفاع الربحية بالشركات الزميلة والتابعة إلى ارتفاع صافي الأرباح.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 10.8 مليون ريال في العام 2020، مقابل خسائر بلغت 12.9 مليون ريال في العام 2019.