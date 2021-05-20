شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستأنف خسائره قبل طلبات إعانة البطالة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ، ليقترب مرة أخرى من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، مع انحسار تأثير محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ، حيث تنتظر الأسواق المزيد من الأدلة حول اكتساب التعافي الاقتصادي فى الولايات المتحدة زخما قويا ، يجبر فعليا المركزي الأمريكي البدء فى تقليص مشتريات السندات شهريا ،يأتي هذا قبل صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة.

انخفض مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % إلى مستوى 89.96 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.20 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.23 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.4% ، فى أول مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 89.68 نقطة.

وبخلاف عمليات التعافي من مستويات منخفضة ، ارتفع الدولار بعدما كشفت تفاصيل اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي أن هناك حديثا عن تقليص مشتريات السندات أكثر مما كان متوقعا فى الأسواق.

قال العديد من صانعي السياسة النقدية الأمريكية إن النقاش حول تقليل وتيرة شراء السندات سيكون مناسبا فى مرحلة ما إذا استمر التعافي الاقتصادي فى الولايات المتحدة فى اكتساب الزخم.

وكانت تلك الإشارة مستبعدة لحد ما ، بالنظر إلى تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي " جيروم باول" عقب اجتماع 27-28 نيسان/أبريل الماضي ،والتي أكد خلالها إن الوقت لم يحن بعد لبدء مناقشة أي تغيير فى السياسة النقدية.

ينتظر المستثمرين المزيد من الأدلة حول وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي ، خاصة بيانات الوظائف الجديدة المقرر صدورها يوم 3 حزيران/يونيو المقبل ،والتي إن جاءت قوية سوف تبدأ الأسواق فى الاستعداد للحصول على إشارة محددة من قبل الاحتياطي الاتحادي حول تقليص برنامج شراء السندات خلال اجتماعه القادم ،وتقليص السندات خطوة تأتي قبل التفكير فى رفع أسعار الفائدة.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ، والتي توضح مدي تحسن سوق العمل الأمريكي ، بعد تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا فى معظم أنحاء البلاد ،خاصة فى تلك الولايات والمدن التي أوشكت على تطعيم كامل سكانها ضد عدوي كوفيد -19.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش ،طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 0.453 مليون فى الأسبوع المنتهي 14 أيار/مايو من 0.473 مليون الأسبوع الأسبق.