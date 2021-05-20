شكرا لقرائتكم خبر عن باي بال يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 20-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم شركة باي بال (PYPL) على ارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، محققاً مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.58% بما يعادل 1.42 نقطة ليستقر على سعر 244.63 دولار، وذلك مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن يسيطر عليه الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير مع تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى عودة انخفاض السهم بشكل تصحيحي خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 254.35، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 226.23.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه