شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس يستسلم للضغط السلبي – تحليل – 20-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم ستاربكس (SBUX) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعدما أعاد اختبار خط اتجاه رئيسي صاعد كان السهم قد كسره في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، وقد تزامن ذلك مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما زاد من الضغط السلبي والذي أجبر السهم على الانخفاض بنسبة بلغت -1.26% بما يعادل -1.40 نقطة ليستقر السهم على سعر 109.67 دولار.

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم القريب 107.70، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 105.65.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط