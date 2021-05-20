شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يستند إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 20-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بنك أوف أمريكا (BAC) في آخر جلساته، وذلك مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.45% بما يعادل -0.19 نقطة ليستقر على سعر 41.97 دولار، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليستند بذلك إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة عودة استقراره أعلى مستوى المقاومة 236.75، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 250.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه