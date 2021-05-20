شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني يواصل انخفاضه التصحيحي – تحليل – 20-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم ديزني (DIS) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.24% بما يعادل -0.41 نقطة ليستقر على سعر 167.27 دولار.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 173.00، ليستهدف مستوى الدعم المحوري والقريب 165.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط