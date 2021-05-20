شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 20-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر النفط تداولاته السلبية بشكل قوي ليتجاوز مستوى 62.30 ويعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط لهذا اليوم، بانتظار مزيد من الانخفاض الذي يستهدف مستوى 61.20 كمحطة رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات سلبية تدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات دون 64.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.20 والمقاومة 64.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط