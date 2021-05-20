نتائج أعمال ومحادثات استحواذ ترفع أسهم أوروبا

ارتفعت الأسهم الأوروبية، الخميس بعد واحدة من أسوأ موجات البيع هذا العام، إذ ساعدت نتائج أعمال قوية ومحادثات اندماج في قطاع الرقائق المستثمرين على تجاوز مخاوف مرتبطة بالتضخم.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بعد أن خسارة 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

وزاد سهم مجموعة بويجه الفرنسية 2.3 بالمئة بعد أن رفعت التوقعات للعام بأكمله لقسم الاتصالات لديها، وأعلنت عن خسارة أساسية أقل من المتوقع في الربع الأول من العام.

وتقدم سهم دويتشه تليكوم واحدا بالمئة مع زيادة توقعات أرباحها الأساسية على المدى المتوسط.

وقفز سهم نورديك سيميكوندكتور لتصنيع الرقائق المدرجة في أوسلو 8.8 بالمئة بعد أن أوردت صحيفة يومية إيطالية أن شركة صناعة الرقائق الفرنسية الإيطالية إس.تي ميكرو إلكترونيكس تدرس عرضا لشراء الشركة.

(رويترز)