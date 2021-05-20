4.5 مليون زائر للقرية العالمية في موسمها الـ 25

بدر أنوهي: تشكل منصة استثنائية لروّاد الأعمال الناشئين وذوي الخبرة

- مشاركة 78 ثقافة عبر 26 جناحاً

- 300 مطعم وكشك قدّمت أطباقاً عالمية و3500 منفذ تجزئة

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت القرية العالمية عن بدء استعداداتها لموسمها السادس والعشرين، وذلك في إطار توجهات استراتيجية مبنية على إرثها المعروف في مجال الابتكار والعمل الجماعي والتعاون على كافة المستويات.

كما أعلنت القرية العالمية عن استقبالها لما يزيد على 4.5 مليون ضيف في موسمها الخامس والعشرين الذي اختتمته مؤخراً بعد الاحتفال بذكرى اليوبيل الفضي، في الوقت الذي تدعو فيه المستثمرين وروّاد الأعمال في القطاع لانتهاز الفرصة والتقدّم للمشاركة في الموسم المقبل الذي يتوقع له تحقيق المزيد من الأرقام الاستثنائية.

منصة استثنائية

وقال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي في القرية العالمية: «لطالما وفّرت القرية العالمية منصة استثنائية لروّاد الأعمال الناشئين وذوي الخبرة، تقدّم لهم الدعم وتوجهّهم خلال مسيرتهم التنموية للإيمان بطموحاتهم وتحويلها إلى حقيقة. نحن فخورون بدعمنا المؤثّر للشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهدافها وعلى استعداد لتسخير خبراتنا ومواردنا من جديد لدعم الأفكار الخلّاقة التي يعمل عليها شركاؤنا. ويمتد دورنا ليشمل الشركات العالمية بما ينعكس في التزامنا بتوفير منصة لا مثيل لها للدخول إلى السوق المحلّي وتجربة مفاهيمها المتنوعة في المنطقة، معززةً بنيتنا التحتية المتينة وإرثنا الغني وأصداء النجاحات التي نحقّقها في كل موسم. وقد ساهمت جميع هذه العوامل في توفير الدعم لعدد واسع من الشركاء لتأسيس وتطوير هويتهم التجارية، وتوسيع قاعدة عملائهم، والاستفادة من عوائد الاستثمار الهائلة التي توفرها لهم المشاركة. نحن ملتزمون باستكمال مسيرتنا نحو انطلاق الموسم الجديد ونعتمد على موسم اليوبيل الفضي ليكون حجر الأساس في رسم خطته ونجاحاته الجديدة».

وجهة عالمية

استطاعت القرية العالمية خلال موسمها الـ25 ترسيخ مكانتها كوجهة ترفيهية وثقافية وعائلية عالمية رائدة، حيث استقبلت أكثر من 4.5 مليون زائر خلال موسم اليوبيل الفضي الذي استمر 190 يوماً، شاركت فيه 78 ثقافة عبر 26 جناحاً في جميع أنحاء المنتزه، مع أكثر من 300 مطعم وكشك قدّم أطباقاً من جميع أنحاء العالم، و3500 منفذ للتجزئة. الأمر الذي انعكس بفوائد وعائدات جمّة لأكثر من 5000 شريك وعارض خلال الموسم الذي امتد لستة أشهر.

تضع القرية العالمية مجموعة هائلة من المرافق والتسهيلات في خدمة شركائها، بدءاً من خدمات التأشيرات وصولاً إلى خدمات التأمين، حيث يعمل فريق متخصص يداً بيد مع رواد الأعمال المبتدئين عن كثب لتوفير أفضل فرص النجاح. وتؤكد جهود التحول الرقمي التي أظهرتها القرية العالمية، مدى المرونة وحجم الاستثمارات الضخمة الهادفة لاستشراف مستقبل ناجح. وقد استطاع الضيوف عبر تطبيق القرية العالمية للهواتف الذكية الحائز جوائز، والذي تم إطلاقه خلال الموسم 25، من الحصول على معلومات متكاملة حول مختلف الأعمال التي تستضيفها، وتحديد المواقع بسهولة داخل الوجهة بفضل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الأفضل على الإطلاق. كما وفرت محفظة «GV Pay» الإلكترونية من الجيل الجديد للضيوف خيارات الدفع الإلكتروني لإنجاز المعاملات التجارية بسهولة وبساطة.