شكرا لقرائتكم خبر عن فورد تكشف عن شاحنتها الكهربائية بالكامل F-150 لايتنينج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت فورد النقاب عن شاحنة F-150 لايتنينج الكهربائية بالكامل والمعززة بتقنيات متطورة تجعل منها الأكثر ذكاءً وابتكاراً في تاريخها على الإطلاق. وتأتي الشاحنة مزودة بالعديد من الخصائص المبتكرة لتوفر للعملاء تجربة ملكية وقيادة غير مسبوقة، بدءاً من عزم الدوران الأعلى في تاريخها إلى قدرات السحب الذكية والتقنيات المتصلة والتحديثات البرمجية، إضافة إلى قدرتها على تزويد المنزل بالطاقة الكهربائية، وشاشتها الرقمية الداخلية الأكبر مقارنة بما تقدمه كافة شاحنات الحجم الكامل حالياً.

وستبدأ الشركة بتصنيع الشاحنة العام المقبل في مصنع جديد متطور تقنياً باستخدام ممارسات تصنيع مستدامة، في مجمّع فورد روج متعدد الطوابق في ديربورن القريب من ديترويت.

وقال بيل فورد، الرئيس التنفيذي لشركة فورد: «تشكل شاحنة F-150 لايتنينج بالنسبة لشركة فورد ولقطاع السيارات الأمريكي لحظة فارقة، وتدفعنا قدماً نحو تحقيق الانبعاثات الكربونية الصفرية واستشراف مستقبل متصل رقمياً. ولاشكّ أن شاحنات F-Series من فورد الأفضل مبيعاً في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 44 عاماً تعتبر مرتكزاً رئيسياً لأعمالنا، وأيقونة بارزة حازت ثقة أجيال متعاقبة من عملائنا. لذلك نحرص اليوم على تطوير هذه الشاحنة لتواكب متطلبات عالم اليوم وتطلعات الجيل الجديد».

وتعد شاحنة F-150 لايتنينج ركيزة رئيسية ضمن خطة شركة فورد العالمية لاستثمار 22 مليار دولار في تطوير المركبات الكهربائية وترسيخ ريادتها في هذا المضمار. لذلك تستهل فورد هذه الخطط الطموحة بإطلاق نسخ ذات انبعاثات صفرية من أشهر مركباتها وأكثرها رواجاً بين العملاء، وهي موستانج؛ وترانزيت؛ وشاحنة F-150، مع إضافة المزيد خلال السنوات المقبلة.