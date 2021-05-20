شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوا» تحصل على شهادة الأيزو الخاصة بإدارة المشاريع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نالت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) شهادة الأيزو العالمية (ISO 21500:2012) الخاصة بإدارة المشاريع، بعد إجراء المعهد البريطاني للمعايير عمليات تحقق وتدقيق صارمة للتأكد من امتثال الهيئة لأفضل الممارسات العالمية، وتطبيقها لمجموعة موحدة ومتطورة من المبادئ العامة لإدارة المشاريع التي تسهم في تخفيض التكاليف وتحسين كفاءة وجودة عمليات الهيئة ومشاريعها، وضمان تطبيق قطاعات الهيئة كافة لأرقى المعايير العالمية في إدارة المشاريع.

وأشار سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، إلى أن الهيئة تعتمد الابتكار وأعلى معايير الكفاءة والاعتمادية في إدارة جميع مشروعاتها وعملياتها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال استقطاب وتطبيق أحدث التقنيات والحلول في مختلف عمليات الهيئة للارتقاء بالأداء المؤسسي، حيث يتم تحديث خطط الهيئة بصورة دورية وفق معطيات وتوقعات الطلب والاستهلاك المستقبلي من خلال استشراف المستقبل والمعلومات المستقاة من الخطط التنموية الشاملة التي ترسمها الحكومة، وبيانات ومعلومات مشاريع المطورين وقطاع الأعمال، وبيانات النمو السكاني وغيرها.

وأضاف: «نعمل في الهيئة في إطار رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي يؤكد ضرورة تطبيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة في العمل الحكومي، ونطبق أفضل ممارسات الحوكمة في إطار منظومة شاملة من العمل المؤسسي المتكامل تشمل جميع الأنشطة والعمليات، بالاعتماد على الأدلة الإرشادية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الخاصة بالحوكمة المؤسسية للهيئات الحكومية، إضافة إلى إرشادات البنك الدولي والمواصفات التي وضعها المعهد البريطاني للمعايير، وغيرها».

من جانبه، قال الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس ـ لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة: «تشكّل شهادة الأيزو العالمية الخاصة بإدارة المشاريع، إضافة مهمة إلى سجل الهيئة الحافل بالإنجازات العالمية، كما تعكس جهودنا الدؤوبة لتحقيق التميز المستدام، وتعزيز تميز وتنافسية الهيئة على مستوى العالم».