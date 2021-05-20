شكرا لقرائتكم خبر عن خماسية الهلال تهز مستقبل ريجيكامب مع أهلي جدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

بات مستقبل المدرب الروماني لورينت ريجيكامب مجهولاً مع أهلي جدة بعدما تلقى الأخير خسارة مذلة من مضيفه الهلال 1-5 في الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وأبانت تقارير أن إدارة النادي الجداوي غير متحمسة لتفعيل بند تمديد عقد المدرب لموسم أخر بعد انتهاء الموسم الحالي في 30 مايو الجاري، حيث سيلعب الأهلي مباراته الأخيرة أمام ضيفه الاتفاق.

وكان الأهلي قد تعاقد مع ريجيكامب في أبريل الماضي بديلاً عن الصربي فلادان ميلوفيتش بعقد لمدة 3 أشهر مع بند التفعيل لموسم آخر إذا تطورت نتائج الفريق.

وفشل المدرب الروماني في انتزاع الفريق لبطاقة التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا عن مجموعته التي استضافها في جدة.

وليست خماسية الهلال الأولى للأهلي مع ريجيكامب فقد تلقى الفريق خماسية أخرى أمام الاستقلال الإيراني ورباعية أمام التعاون.

وارتبط اسم المدرب الروماني بالنتائج الثقيلة في اغلب محطاته التي كان أخرها مع الوصل الإماراتي.

من جانبه، خطا الهلال خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري حيث يكفيه 3 نقاط من 6 ممكنة ليحسم الأمور كون منافسه الأقرب الشباب الذي فاز 5-1 على العين لا يستطيع الوصول إلى أكثر من 56 نقطة.

وثأر الأزرق من خسارة سابقة على يد الأهلي بنفس النتيجة في موسم 2004 وهي النتيجة التي الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين حتى مساء أمس الأربعاء.

ويدين الهلال الذي يدربه البرتغالي خوسيه مورايس بفوزه الكبير لأصحاب الأهداف الخمسة بافتيمبي غوميز (هدفين) وصالح الشهري (هدفين) وسالم الدوسري، بينما سجل هدف الأهلي عبد الرحمن غريب، واكمل الضيوف المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد القائد معتز هوساري.

وضمن غوميز الفوز بلقب هداف الدوري بدرجة يستحيل كسرها بعدما رفع رصيده التهديفي إلى 23 هدفاً متقدماً بسبعة أهداف عن أقرب منافسيه.