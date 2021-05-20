شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتعافى من أدنى مستوى فى أسبوع بفضل مكاسب قطاع البنوك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتتعافي من أدنى مستوى فى أسبوع المسجل بالجلسة السابقة ، بفضل مكاسب قطاع البنوك والشركات المالية ، بعدما عزز محضر البنك الفيدرالي الاحتياطي توقعات رفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة فى وقت مبكر عن عام 2023.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.5% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 1.5% ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع عند 432.6 نقطة ، بسبب عمليات بيع مكثفة فى قطاع التعدين و الموارد الأساسية.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليرتد من أدنى مستوى فى أسبوع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع البنوك والشركات المالية، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بحوالي 1.0% ، بفضل احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بنسبة 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.3% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي.

أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الاحتياطي الذي نشر يوم الأربعاء أن عددا من المسؤولين يعتقدون أن إذا استمر التعافي فقد يكون من المناسب البدء فى مناقشة خطة لتعديل وتيرة شراء السندات شهريا.

وتقليص مشتريات الأصول إذا حدث فعليا سوف يعد تحولا هاما فى السياسة النقدية الأمريكية ،فى خطوة تمهيدية قبل رفع أسعار الفائدة فى وقت مبكر عن عام 2023.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.6% ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.7% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.6% ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 قرابة 0.3%.