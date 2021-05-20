شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلى عن ذروة 4 أشهر بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتتخلي عن أعلى مستوى فى أربعة أشهر المسجل بالأمس ، فى طريقها صوب تكبد أول خسارة فى غضون الستة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، وبعدما أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى تحول محتمل فى السياسة النقدية الأمريكية.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3 إلى 1,863.87$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,869.59$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,879.08$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس مستقرا دون أي تغيير يذكر ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 1,890.11$ للأونصة ،وحقق المعدن مكاسب قوية على مدار الأربعة أيام السابقة بفضل هبوط الدولار الأمريكي.

أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي نشر يوم الأربعاء أن عددا من المسؤولين يعتقدون أن إذا استمر التعافي فقد يكون من المناسب البدء فى مناقشة خطة لتعديل وتيرة شراء السندات شهريا.

وكانت تلك الإشارة مستبعدة لحد ما ، بالنظر إلى تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي " جيروم باول" عقب اجتماع 27-28 نيسان/أبريل الماضي ،والتي أكد خلالها إن الوقت لم يحن بعد لبدء مناقشة أي تغيير فى السياسة النقدية.

تنتظر أسواق المال العالمية المزيد من الأدلة حول وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي ، خاصة بيانات الوظائف الجديدة المقرر صدورها يوم 3 حزيران/يونيو المقبل.

إذا جاءت وتيرة التوظيف قوية سوف تبدأ الأسواق فى الاستعداد للحصول على إشارة محددة من قبل الاحتياطي الاتحادي حول تقليص برنامج شراء السندات خلال اجتماع حزيران/يونيو ،وتقليص السندات خطوة تأتي قبل التفكير فى رفع أسعار الفائدة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 4.66 طن متري ، لينزل الإجمالي إلى 1,031.27 طن متري.