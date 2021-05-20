شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 20-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختباراً لمستوى 0.7765 دون أن يتمكن من اختراقه، بانتظار تأكيد الاختراق لتعزيز التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد نحو 0.7890 كهدف تالي.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم بشرط الثبات فوق 0.7710.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7710 والمقاومة 0.7800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد