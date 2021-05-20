شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 20-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الذهب صعوبة في تخطي مقاومة القناة الرئيسية الصاعدة، ليظهر بعض الميل الهابط الطفيف ويختبر دعم القناة الفرعية التي تظهر بالصورة، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات فوق 1858.00 ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار تخطي 1879.00 لتسهيل مهمة الاندفاع نحو هدفنا الإيجابي التالي عند 1900.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1865.00 والمقاومة 1900.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد