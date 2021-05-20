الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 20-05-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابية طفيفة هذا الصباح ويعود للتذبذب قرب 1.2170، وطالما أن السعر فوق هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، تدعمها إشارة التقاطع الإيجابي التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، مع الإشارة إلى أننا بانتظار زيارة مستوى 1.2300 كهدف رئيسي تالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2100 والمقاومة 1.2260

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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