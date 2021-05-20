شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 20-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابية طفيفة هذا الصباح ويعود للتذبذب قرب 1.2170، وطالما أن السعر فوق هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، تدعمها إشارة التقاطع الإيجابي التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، مع الإشارة إلى أننا بانتظار زيارة مستوى 1.2300 كهدف رئيسي تالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2100 والمقاومة 1.2260

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد