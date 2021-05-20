بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 4.7 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشر السوق العام 7ر4 نقطة ليبلغ مستوى 33ر6290 نقطة بنسبة هبوط بلغت 08ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 9ر536 مليون سهم تمت عبر 16133 صفقة نقدية بقيمة 19ر62 مليون دينار (نحو 3ر186 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 12ر6 نقطة ليبلغ مستوى 86ر5251 نقطة بنسبة هبوط بلغت 12ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر460 مليون سهم تمت عبر 11170 صفقة نقدية بقيمة 6ر30 مليون دينار (نحو 8ر91 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 2ر4 نقطة ليبلغ مستوى 81ر6824 نقطة بنسبة هبوط بلغت 06ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر76 مليون سهم تمت عبر 4963 صفقة بقيمة 5ر31 مليون دينار (نحو 5ر94 مليون دولار).

في غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 7ر20 نقطة ليبلغ مستوى 95ر5469 نقطة بنسبة صعود بلغت 38ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر336 مليون سهم تمت عبر 6695 صفقة نقدية بقيمة 4ر21 مليون دينار (نحو 2ر64 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (استهلاكية) و(إيفا فنادق) و(ثريا) و(الخليجي) أما شركات (أجيليتي) و(بيتك) و(وطني) و(أعيان) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (فيوتشر كيد) و(منشآت) و(المعدات) و(المصالح ع) الأكثر انخفاضا.