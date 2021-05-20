«بادري» تُعرِّف طلبة جامعات الشارقة بأساسيات ريادة الأعمال

الشارقة: ”الخليج 365”

نظمت أكاديمية «بادري» للمعرفة وبناء القدرات؛ الذراع التعليمية لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، سلسلة من الجلسات التعريفية الافتراضية، إضافة إلى مخيمين افتراضيين حول أساسيات ريادة الأعمال أقيمت على مدار أربعة أشهر، استهدفت خلالها طلاب الجامعات في إمارة الشارقة، بالتعاون مع مجلس «إرثي» للحرف المعاصرة التابع لمؤسسة «نماء».

واستهدفت الجلسات طلبة وكوادر عدد من جامعات الشارقة ومؤسساتها التعليمية، حيث شارك فيها 20 طالباً وكادراً تعليمياً من جامعة الشارقة، و26 من الجامعة الأمريكية في الشارقة، و85 من كليات التقنية العليا في الشارقة، و67 من أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، بينما استهدف المخيمان طلاب جامعة الشارقة.

وقالت د. منى آل علي، مديرة أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات: «تأتي هذه الفعاليات في إطار مساعي أكاديمية «بادري» لتحقيق هدفها الاستراتيجي الرامي إلى تعزيز حق التعليم والمعرفة للجميع، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا؛ إذ تجسد جهود الأكاديمية في الاستثمار في الأجيال الشابة وتعزيز مهاراتها ومعارفها اللازمة لمواكبة التغيرات المتسارعة ومواجهة التحديات العالمية».

وأضافت: «أصبحت أكاديمية بادري؛ إحدى منصات التعلم الإلكتروني الرائدة في المنطقة من خلال شراكاتها مع نخبة من المؤسسات والأفراد المتخصصين في إنتاج المحتويات ذات الجودة العالية في دولة الإمارات والعالم، وتقدم ندواتنا التعليمية الافتراضية للمشاركين منصة حيوية للتعلم القائم على التعاون مع ضمان الأمان والسلامة، حيث وسعت «بادري» نطاق مبادراتها من خلال الجلسات وورش العمل المتخصصة في مجال ريادة الأعمال، ووفرت للشباب فرصة مواصلة عملية التنمية المهنية والشخصية، إضافة إلى اكتساب المعارف في كافة المجالات».

وركز المخيمان الافتراضيان اللذان استمر كل منهما ثلاثة أيام، على التعريف بريادة الأعمال وأنواعها وأهميتها، والمجالات المطلوبة حالياً في هذا القطاع، إضافة إلى تعليم الطلاب مهارات شخصية وريادية وخطوات تطوير فكرة مشروع ريادي، حيث جاء المخيم الأول ضمن مبادرة «خطوات للطموح والتمكين» التابعة للأكاديمية، في حين أقيم المخيم الثاني ضمن مبادرة «دعوة مفتوحة لفنون الصلصال» Clay Open Call بالتعاون مع مجلس «إرثي» للحرف المعاصرة، وكلية الفنون الجميلة والتصميم في جامعة الشارقة.