شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. انخفاض أسعار البامية لـ8 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم الخميس 20 – 5 – 2021 انخفاضا في أسعار البامية مع استقرار أسعار باقى الأصناف وفقا لما أعلنته شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار البامية في انخفاض مستمر عن شهر رمضان بعد ضخ كميات كبيرة من الإنتاج المحلى في السوق، مشيرا إلى أن سعر الكيلو اليوم يتراوح بين 8 – 12 جنيها مقابل 9 – 14 جنيها وذلك وفقا لسعر الجملة .

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن سعر الطماطم يتراوح بين 1.5 – 3.5 جنيه للكيلو، أسعار الفاصوليا بين 2.5-5 جنيهات للكيلو، وترواح سعر الجزر بين 3 – 5 جنيهات للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو .

وأشار النجيب إلى أن سعر الثوم 9 – 15 جنيها، والكوسة تتراوح بين 1.5-2.5 جنيه للكيلو، وسجلت أسعار الملوخية 2-4 جنيهات للكيلو، والبصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو.