شكرا لقرائتكم خبر عن البنوك المصرية ترفع شبكة ماكينات الصراف الآلى ATM إلى 15 ألف ماكينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية إلى 14918 ماكينة، فى نهاية شهر ديسمبر 2020، مقارنة بـ14152 ماكينة فى نهاية شهر يونيو 2020، بزيادة قدرها 766 ماكينة خلال 6 أشهر، وفقًا لما أورده تقرير حديث صادر عن البنك المركزى المصرى.

وقال مسؤول مصرفى لـ"الخليج 365"، إن هناك تعليمات بأن يتم تغذية ماكينات الصراف الآلى بالبنوك العاملة فى السوق المحلية بالكاش بشكل دورى طبقًا لخطة وتعليمات من البنك المركزى، لتلبية احتياجات المواطنين من النقدية، لافتًا إلى أن نظام عمل الماكينات يبلغ بمنسوب النقدية بالماكينات للتحرك بتغذيتها عند الوصول إلى حد معين.

وأضاف المصدر، أن شبكة ماكينات الصراف الآلى على مستوى كافة محافظات الجمهورية، تعمل على مدار الـ24 ساعة يوميًا لتنفيذ المعاملات المصرفية لمدة 7 أيام بالأسبوع، لتلبية احتياجات عملاء القطاع المصرفى المصرى، وتعمل البنوك على زيادة انتشار ماكينات الصراف الآلى خلال الفترة القادمة.