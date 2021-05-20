شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 20-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 20-5-2021، استقراره أمام الجنيه فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء، حيث استقر فى البنك الأهلى المصرى عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل تباين سعر الدينار الكويتى اليوم، فى البنوك العاملة فى مصر أمام الجنيه المصرى، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 49.12 جنيه للشراء، 52.25 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ49.11 جنيه للشراء، 52.25 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.22 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.