البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات أجنبية

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القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 10735 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 2196 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 13242 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 4184 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 2229 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 3181 نقطة، فيما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 1245 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الملتقى العربي للاستثمارات، العربية للصناعات الهندسية، المنصورة للدواجن، كونتكت المالية القابضة، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، جلاكسو سميثكلاين، العبوات الطبية، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الإسكندرية للزيوت المعدنية، العربية للصناعات الهندسية، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، المجموعة المصرية العقارية، 97 ألف سهم، 720 ألف سهم، 2.9 مليون سهم، 192 سهم، 452.8 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، النساجون الشرقيون للسجاد، الأهرام للطباعة والتغليف، بنك التعمير والإسكان، المهندس للتأمين، المجموعة المصرية العقارية، بالم هيلز للتعمير، 50 ألف سهم، 559.3 ألف سهم، 78 ألف سهم، 44 ألف سهم، 6228 سهم، 889.3 ألف سهم، 1.7 مليون سهم.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، النساجون الشرقيون للسجاد، مصر للفنادق، 3850 سهم، 91 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، 24483 سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، السماح ببدء التداول على الورقة المالية انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي اعتبارًا من اليوم الخميس، بسعر فتح (السعر المرجعي) 3.94 جنيه للسهم (بما يعادل تقريباً القيمة الاسمية للسهم البالغة 0.25 دولار أمريكي بسعر الصرف المعلن في ‏تاريخ الإيداع المركزى للأوراق المالية) وهو الذى لا يجاوز متوسط أسعار اقفالات السهم في بورصة لندن خلال الخمسة جلسات السابقة على التداول (17.25 جنيه للسهم) وذلك بدون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت خلال تلك الجلسة فقط، على ان يتم التداول على الورقة المالية اعتباراً من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرج به الورقة المالية.

في سياق آخر أعلنت شركة سبيد ميديكال، موافقة مجلس إدارة الشركة على إدراج أسهم الشركة بسوق دبي المالي على ألا تتجاوز الكمية المراد تحويلها ثلث رأسمال الشركة، وتعيين شركة نعيم للاستثمارات المالية مستشار مالي للإدراج المزدوج لتقديم المشورة الفنية والمالية دون القيام بأعمال تقييم مالي.

في شأن آخر أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، بلغت قيمة الإيرادات Revenue)) 816.6 مليون دولار، وقيمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المجمعة (Consolidated EBITDA) 51.0 مليون دولار في الربع الأول 2021، بلغ صافي الربح العائد للمساهمين 23.9 مليون دولار في الربع الأول 2021، بلغ الرصيد النقدي الصافي 140.2 مليون دولار في 31 مارس 2021.

بلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة 5.4 مليار دولار أمريكي وبلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX مبلغ 8.1 مليار دولار أمريكي في 31 مارس 2021، وبلغت قيمة العقود الجديدة المجمعة 666.4 مليون دولار أمريكي والعقود الجديدة بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX مبلغ 1.3 مليار دولار أمريكي في الربع الأول 2021.