شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تغرم 5 شركات 70 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، فرض التزام مالي 70 ألف جنيه على 5 شركات لمخالفتها قواعد القيد، موزعة بين 5 آلاف جنيه على شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية لعدم التزام الشركة بتقديم تقرير سنوي عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة طبقا لأحكام المادة 40 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، و25 ألف جنيه على شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة لعدم التزام الشركة بأحكام المادة 27 والمادة 40 والمادة 46 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية، ونفس المبلغ على شركة الاستثمار العقاري العربي لعدم التزام الشركة بالمادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما غرمت لجنة القيد، شركة العربية لحليج الأقطان 10 آلاف جنيه، وذلك لمخالفة الشركة أحكام المادة 30 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وتغريم شركة جينيال تورز 5 آلاف جنيه لنفس المخالفة.

وقررت لجنة القيد، إدراج تداول أسهم شركة العربية وبولفارا للغزل و النسيج بالقائمة (د) اعتباراً من بداية ‏جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 24 مايو الجاري، وذلك بناءً على البند 5 من المادة الأولى من القرار رقم 92 لسنة 2021.

كما قررت لجنة القيد، التنبيه على شركتي المجموعة المصرية العقارية، العامة لمنتجات الخزف والصيني، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلاً، والتنبيه على شركة السويدي إليكتريك بمراعاة أحكام المادة (46) من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية مستقبلًا.

وقررت لجنة القيد، قبول طلب إعادة العرض والعدول عن قرارا لجنة القيد الصادر في 21 أبريل ضد شركة الأهرام للطباعة والتغليف، فيما يخص الالتزام المالي.