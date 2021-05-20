شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تغرم 5 شركات 70 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد والان مع تفاصيل الخبر
وقررت لجنة القيد، إدراج تداول أسهم شركة العربية وبولفارا للغزل و النسيج بالقائمة (د) اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 24 مايو الجاري، وذلك بناءً على البند 5 من المادة الأولى من القرار رقم 92 لسنة 2021.
كما قررت لجنة القيد، التنبيه على شركتي المجموعة المصرية العقارية، العامة لمنتجات الخزف والصيني، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلاً، والتنبيه على شركة السويدي إليكتريك بمراعاة أحكام المادة (46) من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية مستقبلًا.
وقررت لجنة القيد، قبول طلب إعادة العرض والعدول عن قرارا لجنة القيد الصادر في 21 أبريل ضد شركة الأهرام للطباعة والتغليف، فيما يخص الالتزام المالي.