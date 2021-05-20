شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس الروسي: هناك عجز نفطي في السوق العالمية رغم الزيادة في عدد الإصابات بكوفيد-19 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن هناك عجزا نفطيًا في السوق العالمية رغم تسجيل بعض الدول زيادة في عدد الإصابات بكوفيد-19.

وأضاف نوفاك إن هناك بالتأكيد عجز في السوق، مما يساعد على تقليل الفائض (في مخزونات النفط) المتبقي من العام الماضي، ليصل بها تدريجيا إلى مستوى متوسط خمس سنوات، بحسب وكالة رويترز.

واعتبر أن أسعار النفط مستقرة، وهو ما يعني أن السوق متوازنة مع زيادة طفيفة في الطلب على الإمدادات.

وتراجع خام برنت 1.9% أمس الأربعاء إلى 67.42 دولار للبرميل، متأثرا بتجدد مخاوف الطلب مع تنامي وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في آسيا، لكن منظمة البلدان المصدرة للبترول تتوقع تعافيا قويا في الطلب في 2021 بسبب نمو في الصين والولايات المتحدة.

واتفقت أوبك وحلفاؤها، في إطار مجموعة أوبك+، في أبريل على تخفيف تدريجي للقيود على إنتاج النفط اعتبارا من مايو. ومن المقرر عقد اجتماعهم المقبل في الأول من يونيو.