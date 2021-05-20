شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف مكاسبه قرب أعلى مستوى فى 4 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه مقابل الدولار الأمريكي ،والتي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أربعة أشهر ،مع انحسار تأثير محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ، حيث تنتظر الأسواق المزيد من الأدلة حول اكتساب التعافي الاقتصادي فى الولايات المتحدة زخما قويا ، يجبر فعليا المركزي الأمريكي البدء فى تقليص مشتريات السندات شهريا.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى 1.2204$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2173 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.2168$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت العملة الأوروبية الموحدة فى وقت سابق أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 1.2245$.

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تراجع اليورو بعدما كشفت تفاصيل اجتماع السياسة النقدية الأخيرة لمجلس الاحتياطي أن هناك حديثا عن تقليص مشتريات السندات أكثر مما كان متوقعا فى الأسواق.

قال العديد من صانعي السياسة النقدية الأمريكية إن النقاش حول تقليل وتيرة شراء السندات سيكون مناسبا فى مرحلة ما إذا استمر التعافي الاقتصادي فى الولايات المتحدة فى اكتساب الزخم.

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.2% ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 89.68 نقطة ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مرة أخرى مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

حيث ينتظر المستثمرين المزيد من الأدلة حول وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي ، خاصة بيانات الوظائف الجديدة المقرر صدورها يوم 3 حزيران/يونيو المقبل ،والتي إن جاءت قوية سوف تبدأ الأسواق فى الاستعداد للحصول على إشارة محددة من قبل الاحتياطي الاتحادي حول تقليص برنامج شراء السندات خلال اجتماعه القادم ،وتقليص السندات خطوة تأتي قبل التفكير فى رفع أسعار الفائدة.