شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات "بتكوين" تصيب الدولار بـ "الهبوط" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع الدولار اليوم الخميس لكنه ظل فوق أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر التي سجلها الليلة الماضية بعدما كشف محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي عن وجود أحاديث بشأن تقليص مشترياته من السندات أكثر مما توقعه المستثمرون.

فقد قال عدد من صناع السياسات في محضر الاجتماع إن قرارا بشأن خفض وتيرة شراء الأصول سيكون ملائما "في مرحلة ما" إذا واصل تعافي الاقتصاد الأمريكي اكتساب الزخم، وهو ما شكل مفاجأة للأسواق.

لكن بدا أن المكاسب التي حققها الدولار خلال الليل ستفقد الزخم في التعاملات المبكرة في لندن حيث تراجعت العملة الأمريكية مقابل معظم العملات.

وهبط الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى 0.25 بالمئة إلى 90.00 لكنه ظل أعلى بكثير من المستوى المتدني المسجل في أواخر فبراير شباط البالغ 89.686 الذي لامسه أمس الأربعاء.