شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار النفط بعد يومين من الخسائر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار النفط اليوم الخميس بعد يومين من الخسائر، مما يعكس تبيان التعافي الاقتصادي العالمي من الجائحة، مع توقع استمرار ارتفاع الطلب الأمريكي، فيما أدت الموجة الثانية من فيروس كورونا في الهند إلى مزيد من القيود على التحركات.

وارتفع خام برنت 11 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 66.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد نزول ثلاثة بالمئة أمس الأربعاء. وزاد الخام الأمريكي 25 سنتا إلى 63.61 دولار للبرميل بعد انخفاضه 3.3 بالمئة في الجلسة السابقة.