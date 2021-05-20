الاقتصاد

استقرار أسعار النفط بعد يومين من الخسائر

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الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار النفط اليوم الخميس بعد يومين من الخسائر، مما يعكس تبيان التعافي الاقتصادي العالمي من الجائحة، مع توقع استمرار ارتفاع الطلب الأمريكي، فيما أدت الموجة الثانية من فيروس في الهند إلى مزيد من القيود على التحركات.

وارتفع خام برنت 11 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 66.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد نزول ثلاثة بالمئة أمس الأربعاء. وزاد الخام الأمريكي 25 سنتا إلى 63.61 دولار للبرميل بعد انخفاضه 3.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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