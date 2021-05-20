البيتكوين تعزز مكاسبها وتتجاوز مستوى 40 ألف دولار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ارتفعت العملات الافتراضية خلال تعاملات الخميس لتتجاوز البيتكوين مستوى 40 ألف دولار، بعد التراجع الحاد والتذبذب القوي الذي سجلته أمس.

وارتفعت البيتكوين بنسبة 4.7% إلى 40192 دولارًا، في تمام الساعة 10:12 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات "كوين ديسك".

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الإيثريوم 6.1% عند 2690.29 دولار، والريبل 5.14% إلى 1.1684 دولار.

وبسبب إعلان بنك الشعب الصيني أن العملات الرقمية لا يمكن استخدامها كوسيلة للدفع، تراجعت البيتكوين أمس بحوالي 30% عند 30101 دولار قبل أن تقلص خسائرها إلى أقل من 8%.

ولكن كانت البيتكوين تحت ضغط لمدة حوالي أسبوع بعد سلسلة من التغريدات من "إيلون ماسك" المدير التنفيذي لـ "تسلا"، منها الإعلان عن التوقف عن قبول البيتكوين كوسيلة للدفع لشراء السيارات.

وأوضح "ماسك" في تغريدة الأربعاء أن "تسلا" تحتفظ بالبيتكوين على المدى الطويل، ولن تبيع مراكزها.

كما أعربت "كاثي وود" مؤسسة "آرك إنفست" عن دعمها للبيتكوين، وذكر "جاستن سن" وهو رائد أعمال تكنولوجي أسس منصة العملات الافتراضية "ترون" Tron في تغريدة أنه اشترى بتكوين بقيمة 152 مليون دولار عند سعر حوالي 37 ألف دولار.