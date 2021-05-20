«بيتكوين» تستعيد مستوى 40 ألف دولار بعد يوم جنوني

استقرت عملة البيتكوين في تعاملات الخميس، بعد تقلبات عنيفة يوم الأربعاء والتي شهدت انهيارها بمقدار الثلث تقريبًا في يوم واحد.

وارتفعت عملة البيتكوين مع فتح أسواق آسيا الخميس، لتستعيد مستواها فوق 40 ألف دولار، بعد أن عانت من خسائر دامية الأربعاء بسبب إشارات في الصين إلى حملة جديدة على العملة المشفرة قبل أن يقدم إيلون ماسك دعمه الحاسم على «تويتر»، بتغريدة تعبيرية فهم منها أن ما تملكه «تيسلا» من «بيتكوين» جوهرة في اليد، وبالتالي لا يمكن التخلي عنها.

وهبط سعر بيتكوين من 45000 دولار إلى ما يقرب من 30 ألف دولار يوم الأربعاء في موجة بيع دامية أفقدت سوق العملات المشفرة ثلث قيمتها، كرد فعل على تحذير بكين من عدم السماح لها بالمعاملات. (وكالات)