شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تؤكّد دورها الريادي في تقليل انبعاثات قطاع الطيران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأس سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وفد الدولة المشارك في الاجتماع الوزاري الخاص بمبادرة «سماء نظيفة للغد clean Skies for tomorrow» والذي ينظمه منتدى الاقتصاد العالمي افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور روبرت كورتس وزير الطيران البريطاني.

تأتي مشاركة الإمارات في هذا الاجتماع تأكيداً على دورها الريادي في ملفات تغير المناخ بشكل عام وتقليل الانبعاثات في قطاع الطيران، من خلال استخدام الطاقة المستدامة والطاقة المنخفضة الكربون بشكل خاص، وأن موضوع الوقود المستدام والمنخفض الكربون أصبح على رأس أولويات دولة الإمارات في إطار التزامها بتطبيق خطة التعويض عن الكربون في قطاع الطيران، حيث يأتي الوقود المستدام والمنخفض الكربون أحد أهم الوسائل التي ستدعم مستقبل مكانة الإمارات مركزاً رائداً للطاقة المستدامة على مستوى المنطقة.

ويؤكد الاجتماع دعم الدولة للمبادرات العالمية التي تطمح لإيجاد حلول مبتكرة في التقليل من الأثر البيئي السلبي للمناخ بما فيها في مجال الطاقة المستدامة، ودعمها الكبير للحكومة البريطانية في جهودها في الاجتماعات المقبلة لمؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ «cop26» والتي ستعقد في نوفمبر المقبل في مدينة جلاسكو. (وام)