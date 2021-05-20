شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلى عن أعلى مستوى في 4 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت أسعار الذهب تراجعها الخميس، بعدما هبطت الأربعاء من أعلى مستوياتها في أكثر من أربعة أشهر التي سجلتها في وقت سابق من الجلسة مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي أظهر أن المركزي الامريكي ربما يقترب من مناقشة تغييرات في سياسته النقدية.

وانخفض الذهب الخميس 0.5% إلى 1871 دولاراً للأونصة. ويوم الأربعاء وصل السعر في التداولات المبكرة إلى أعلى مستوى له منذ الثامن من يناير /كانون الثاني عند 1889.75 دولار للأوقية.

وأظهر محضر اجتماع المركزي الأمريكي لشهر أبريل الذي نشر، الأربعاء أن بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي بدوا مستعدين لبدء النظر في إدخال تغييرات على السياسة النقدية على أساس تقدم سريع مستمر في التعافي من الجائحة، لكن البيانات منذ ذلك الحين ربما أنها غيًرت المشهد بالفعل.

وقال محضر الاجتماع «أشار عدد من المشاركين إلى أنه إذا واصل الاقتصاد تحقيق تقدم سريع نحو أهداف لجنة السياسة النقدية، فربما يكون من الملائم في مرحلة ما في الاجتماعات المقبلة البدء بمناقشة خطة لتعديل وتيرة مشتريات الأصول»، في أوضح إشارة حتى الآن إلى تغييرات محتملة لمشتريات السندات وأسعار الفائدة المنخفضة التي انتهجها مجلس الاحتياطي لمكافحة الأزمة.

لكن هذا الرأي ربما تلقى ضربة هذا الشهر مع نشر بيانات أشارت إلى أن نمو الوظائف في أكبر اقتصاد في العالم كان ضعيفا في أبريل.

وبعد نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 1.678 بالمئة.

(وكالات)