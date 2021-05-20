شكرا لقرائتكم خبر عن أوراسكوم كونستراكشون تعلن نقل ملكية 6.5 مليون سهم لصالح طليقة بيل جيتس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، أنه تم بتاريخ 10 مايو الجاري، نقل ملكية عدد 6.5 مليون سهمًا من الأسهم المملوكة لشركة Cascada Investment في رأس مال شركة أوراسكوم لصالح Melinda French Gates علمًا بأن هذه الأسهم تمثل نسبة قدرها 5.6% من إجمالي أسهم رأس الشركة.

وبحسب بيان أوراسكوم، للبورصة المصرية، فأنه بعد هذا التحويل Cascada Investment لم تعد تمتلك أي أسهم في شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، وقبل هذا التحويل لم يكن لدى Melinda French Gates أي مصلحة مباشرة في شركة أوراسكوم، ولا يوجد سعر مرتبط بشراء هذه الأسهم.

وبعد هذا التحويل، تمتلك Melinda French Gates حصة مباشرة تبلغ 6.5524 مليون سهم تمثل نسبة 5.6% من إجمالي أسهم شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، وتمتلك أيضًا حصة غير مباشرة تبلغ 263.4 ألف سهمًا تمثل نسبة 0.2% من إجمالي أسهم شركة أوراسكوم من قبل Melinda French Gates و Bill Foundation Trust، والتي تعد Melinda French Gates أحد أمنائها.