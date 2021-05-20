شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الخميس بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كما انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.99 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ19.07 جنيه للشراء، 19.23 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهد سعر الدولار اليوم، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء بالبنوك المصرية العاملة فى مصر، ليستقر فى البنك الأهلى المصرى عند سعر15.61جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، فى حين سجل ارتفاعا فى بنك مصر لـ15.63 جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ15.62جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليومانخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.99 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 19.07 جنيه للشراء، 19.23 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليومانخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 22.01 جنيه للشراء، 22.20 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 22.13 جنيه للشراء، 22.30 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.12 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 49.11 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.